vidéo : Elle devient la première femme à remporter un match de fléchettes face à un homme

Fallon Sherrock est entrée dans l’histoire. Agée de 25 ans, la Britannique est devenue la première femme à battre un homme, mardi, à Londres, dans un championnat du monde professionnel de fléchettes.

«Je n’en reviens pas ! Je n’arrive pas à croire que je viens d'écrire l’Histoire ce soir... Je l’ai fait pour toutes les filles, c’est hallucinant», a posté sur Twitter la jeune femme originaire du nord de Londres. Son exploit est d’autant plus remarquable qu’elle avait perdu la première manche face à Ted Evetts avant de finalement s’imposer 3 sets à 2 au premier tour du PDC (Professional Darts Corporation).

«Je suis vraiment heureuse parce que j’ai prouvé quelque chose pour les fléchettes féminines : que les femmes peuvent jouer contre les hommes et les battre, alors croisons les doigts, c’est un pas dans la bonne direction», a déclaré à l’issue de sa victoire la vice-championne du monde féminine 2015 BDO (British Darts Corporation).

La Japonaise Mikuru Suzuki, seule autre joueuse présente premier tour, avait été tout proche d’être la première à inscrire son nom dans l’histoire, mais la championne du monde BDO en titre s’est inclinée dans une manche décisive (3-2).

I’m buzzing !!!!!!! can’t believe I’ve made history tonight ... done it for the girls that was amazing! pic.twitter.com/LfDeqGYUzE

Never before had a woman won a match at the @OfficialPDC World Championships.@Fsherrock has shattered that ceiling and look at the passion in the crowd! ( @SkySportsDarts) pic.twitter.com/99iQjJHIdq

— NBC Sports (@NBCSports) December 18, 2019