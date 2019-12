Le PSG déjà tourné vers le futur

Encore un dernier effort. Le PSG va achever, ce samedi, sa première partie de saison avec la réception d’Amiens pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 avant de passer les fêtes au chaud et de profiter de quelques jours de repos pour recharger les batteries en prévision d’une deuxième moitié très chargée.

A l’heure du bilan à mi-parcours, malgré trois défaites en championnat et des prestations pas toujours convaincantes, le club de la capitale peut être satisfait du travail accompli avec une confortable avance en tête de la L1 (avec un match en retard), une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, ainsi qu’en 8es de finale de la Ligue des champions, où les hommes de Thomas Tuchel seront opposés au Borussia Dortmund, après avoir terminé en tête de son groupe devant le Real Madrid.

Une situation identique à la saison dernière qui n’avait pas empêché les Parisiens d’accumuler les échecs dans les deux coupes nationales et de subir une nouvelle humiliation sur la scène européenne contre Manchester United. Charge à Thiago Silva et ses coéquipiers de ne pas reproduire le même scénario pour éviter de connaître d’énièmes désillusions dans une deuxième partie de saison qui démarrera pied au plancher face aux amateurs de Linas-Montlhéry en Coupe de France, avant d’enchaîner trois jours plus tard en Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne et avec une double confrontation en championnat face à Monaco. «Il faut oublier la première phase et être prêt pour un programme difficile en janvier», a insisté Thomas Tuchel.

Mais lui et ses joueurs seront surtout attendus, quelques semaines plus tard, en Ligue des champions, où ils fondent leurs plus grands espoirs et rêvent de monter sur le toit de l’Europe. Au regard de leurs dernières sorties, les champions de France ont des raisons d’y croire. Surtout si Neymar et Kylian Mbappé affichent le même rendement qu’à l’heure actuelle et qu’ils sont épargnés par les blessures à l’approche des rendez-vous décisifs. Mais la route promet d’être longue et semée d’embûches pour une équipe du PSG toujours quelque peu traumatisée par ces récentes débâcles. Reste qu’un sacre le 30 mai prochain à Istanbul serait le plus beau des cadeaux pour un club qui s’apprête à fêter ses 50 ans.