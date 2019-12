Quentin Fillon Maillet sauve l’honneur des Bleus au Grand-Bornand

Sur le podium, Quentin Fillon Maillet n’a pas caché sa joie. C’est avec un sourire jusqu’aux oreilles qu’il est monté, ce jeudi, sur la troisième marche du sprint de la 3e étape de la Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand.

Et à domicile, devant un public venu en masse, le Tricolore a sauvé l’honneur de l’équipe de France. Parti loin derrière avec le dossard 48, Fillon Maillet est rapidement devenu le dernier espoir des Bleus après avoir vu Simon Desthieux, Martin Fourcade ou encore Emilien Jacquelin fauter sur leur tir debout. Et malgré la pression et des conditions de neige plus compliquées que ses coéquipiers, il n’a pas craqué derrière sa carabine pour réaliser un sans-faute et terminer derrière l’Allemand Benedikt Doll et le Norvégien Tarjei Boe.

«L’atmosphère était particulière, ça criait. Mon but, c’était de rester concentré. Au tir, ça n’a été que du bonheur, a-t-il décrit à l’arrivée sur la chaîne L’Equipe. J’ai réussi à jouer avec le public. Je n’ai pas tiré avec de la peur mais avec de l’envie. C’est une saveur particulière, car j’étais à la maison.» Et ce n’est peut-être qu’un début dans ce week-end à la maison puisqu’avec ce deuxième podium de la saison, après sa 3e place sur l’Individuel d’Östersund, il est en embuscade pour la poursuite de samedi.

Ce sera plus compliqué pour ses coéquipiers déçus de leur performance. A commencer par Martin Fourcade, qui peine à revenir au sommet et seulement 12e de ce sprint. «Je suis un peu en colère. Les sensations étaient pourtant correctes. Je suis donc encore plus frustré de ne pas avoir saisi ma chance», a-t-il regretté. Simon Desthieux a dû, lui, se contenter de la 8e place alors qu’Emilien Jacquelin a fini en 20e position. Mais tous auront à cœur de rectifier le tir sur la poursuite mais surtout sur la mass-start (dimanche).