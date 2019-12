Vidéo : le but surréaliste de Cristiano Ronaldo de la tête

Une détente à en couper le souffle. Mercredi soir, face à la Sampdoria de Gênes, Cristiano Ronaldo a, une nouvelle fois, prouvé qu'il avait un réel sens du timing, en inscrivant un but de la tête grâce à un saut à... 2,56 mètres.

Une réalisation qui démontre qu'à bientôt 36 ans, la star portugaise possède toujours des capacités athlétiques extraordinaires. Sur les images qui tournent en bouclent sur Twitter, on constate l'écart saisissant qui sépare CR7 du défenseur gênois chargé de son marquage.

Nobody, I repeat nobody, I mean nobody can score this kind of goal except the beast CR7.



Cristiano Ronaldo is a magician.

pic.twitter.com/EuFpVlWtXN

— SANTRINI (@KinqKudos) December 18, 2019