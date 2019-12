Après le miracle et le drame, place à la renaissance du côté de Leicester

C’est le retour du phénix. Enfin plus précisément des Foxes. Après une traversée du désert et un terrible deuil, Leicester, champion d’Angleterre 2016 et qui affronte jeudi Liverpool, est de retour sur le devant de la scène.

Après avoir fait rêver l’Europe entière en 2016 en étant sacrant champion de Premier League avec Claudio Ranieri, Leicester était retombé dans le ventre mou. La fête était terminée. Pire le drame arrivait lorsqu’en octobre 2018, le propriétaire du club Vichai Srivaddhanaprabha était tué dans un accident d’hélicoptère en décollant du King Power Stadium. Depuis son fils, Aiyawatt a repris le flambeau.

Et son père peut être fier puisque le plus jeune président d’Angleterre (34 ans) a fait renaître les Foxes. Toujours avec Jamie Vardy, le buteur fou de l’équipe, et le mur Kasper Schmeilchel, mais avec Brendan Rodgers, successeur en février dernier du Français Claude Puel, aux commandes, les «Blues» de Leicester font de nouveau peur.

Encore un miracle ?

Dauphins de Liverpool, avec certes dix points de retard, les joueurs de Leicester, nouvelles génération (Ndidi, Maddison, Tielmans) se font de nouveau plaisir et font vibrer l’Angleterre à chaque sortie. Le choc contre les Reds jeudi pourraient d’ailleurs être en leur faveur.

Les hommes de Jurgen Klopp reviennent du Qatar où ils ont décroché leur tout premier titre de champion du monde. Le voyage les aura peut-être fatigué. A Leicester, qui aime remporter ses matchs en fin de rencontre (six fois cette saison) d’en profiter. Et ainsi continuer de rendre heureux toute la ville des Midlands, qui vibre habituellement pour l’ovalie.