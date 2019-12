Un concert de Francky Vincent avant le choc Stade Toulousain-RC Toulon

Ce sera chaud pendant et avant la rencontre. Le choc de la 12e journée de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Rugby Club Toulonnais promet d’être spectaculaire. Et pour mettre l’ambiance avant le match, les organisateurs ont prévu un concert de Francky Vincent.

Quatrièmes du championnat de France, les Toulousains reçoivent les troisièmes et peuvent grimper sur le podium en cas de succès lors de cette rencontre de Boxing Day qui s’annonce très croustillante.

Et les chanceux qui ont leur billet pour ce choc entre deux des meilleures formations hexagonales auront la chance d’assister à un concert de Francky Vincent sur le parvis du Stadium de Toulouse, antre habituelle du TFC, lanterne rouge de la Ligue 1.

Les «Vas-y Francky, c’est bon !» et autre «Fruit de la passion» ou encore «Tu veux mon…» devraient retentir tout au long de la soirée.