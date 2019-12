Un consultant anglais fait scandale en comparant la performance d'un gardien de but de Brighton à l'Holocauste

Un commentateur britannique a provoqué un tollé en Angleterre pour avoir comparé la performance du gardien de l’équipe de Brighton à l’Holocauste.

«Il a vécu un match façon Holocauste.» Tels sont les mots lâchés samedi par Perry Groves, ancienne gloire d’Arsenal entre 1986 et 1992 (plus de 150 matchs disputés). Devenu expert pour l’émission radio «The Warm up» de TalkSport, il s’est un peu trop lâché après la défaite de Brighton contre Sheffield United (0-1).

S’il s’est excusé rapidement, les réactions ont été très vives. TalkSport a d’ailleurs reçu de nombreuses plaintes et Groves a reçu plusieurs messages sur les réseaux sociaux.

«J’ai perdu la moitié de ma famille à cause de l’Holocauste et cela m’a vraiment bouleversé de l’entendre utiliser ces commentaires pour décrire un match de football», a confié Joseph Reilselson (72 ans) à The Independant, relayé par So Foot.