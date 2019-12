Vidéo : à 70 ans, il entre dans le Guinness des records en devenant le boxeur actif le plus âgé de l’histoire

On est loin du combat le plus inoubliable mais il entre dans l'histoire. Agé de 70 ans, Albert Hughes Jr est entré dans Guinness book en battant le record du plus vieux combattant actif sur un ring.

Au terme d’un combat assez grotesque le 14 décembre dernier à Indianapolis, cet Américain a battu son compatriote Tramane Towns, de 27 ans son cadet. Pour information, il n’était plus monté sur un ring depuis 36 ans.

Le combat, tout du moins la parodie de combat, n’aura pas duré très longtemps. Le septuagénaire a envoyé son adversaire au tapis à deux reprises et a été déclaré vainqueur après deux petits rounds.

Hughes Jr, qui a un bilan de 11 victoires, 7 défaites et 4 nuls en carrière chez les super welters a tout de même montré qu’il avait des restes et a pu faire admirer sa technique.

Le précédent record datait du 15 juillet 2017 et était détenu par le Britannique Stephen «Steve» Ward qui était alors âgé de 60 ans et 337 jours.