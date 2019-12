Yassine Benrahou rappelé à l'ordre par Bordeaux pour avoir porté un survêtement du PSG

L’institution dans le football. Les Girondins de Bordeaux ont réprimandé leur joueur Yassine Benrahou après que celui-ci se soit affiché sur les réseaux sociaux avec une tenue du PSG.

Le jeune milieu de terrain, âgé de 20 ans, aurait préféré faire parler de lui autrement. Le natif du Blanc-Mesnil s’est filmé lundi avec un haut du club de la capitale. Pas forcément une bonne idée lorsque l’on est professionnel.

L’image n’est pas passé auprès des supporters qui ont relayé la vidéo et la capture de l’écran. Cela est remonté aux oreilles des dirigeants bordelais qui l’ont rappelé à l’ordre ce mardi. «Le FC Girondins de Bordeaux rappelle ce jour à l'ensemble de ses joueuses, joueurs et collaborateurs l'importance du respect de son blason et de ses couleurs», a communiqué le club.

De son côté, Yassine Benrahou s'est excusé sur ses réseaux sociaux. «C'est pour moi un grand honneur de représenter les couleurs de mon club formateur à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Il s'agit d'une erreur de ma part. L'habit ne fait pas le moine.»