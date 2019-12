L'acteur Andrew Dunbar, doublure d'Alfie Allen (Theon Geyjoy) dans Game of Thrones, est mort

La doublure d'Alfie Allen dans la série culte Game of Thrones, Andrew Dunbar, est décédée dans son domicile de Belfast le soir du réveillon de Noël. Il était âgé de 30 ans.

Artiste et DJ, Andrew Dunbar, originaire de Portrush (Irlande), était surtout connu en tant qu'acteur pour avoir interprété la doublure d'Alfie Allen pour le personnage Theon Greyjoy dans Game of Thrones. Mais il jouait également dans d'autres séries, comme Line of Duty.

A l'annonce de son décès, la nuit du 24 décembre, Andy McClay, également acteur dans la série, a déclaré au Belfast Live : «Tout le monde voulait Andrew. Quelque chose en lui était très spécial. Les gens se sentaient toujours bien avec lui, heureux, excités. [...] Alors quand j'ai appris son décès la veille de Noël, cela m'a brisé. J'ai pleuré, pleuré. Mon ami est parti et mon cœur est brisé.»

«Même parmi les milliers de doublures qui ont traversé la salle du trône, Andrew s'est toujours démarqué. Il manquera à toute la famille GoT», a réagi Pamela Smyth, responsable maquillage pour la série de HBO.

Aucune information sur les circonstances de la mort n'a pour le moment été donnée. Les funérailles d'Andrew Dunbar auront lieu ce lundi 30 décembre.