Top 14 : Lyon surclasse Bayonne et reprend provisoirement la 1re place

Lyon a surclassé Bayonne (52-9) pour reprendre provisoirement à Bordeaux-Bègles le fauteuil de leader, abandonné pour la première fois de la saison le week-end précédent, samedi en ouverture de la 12e journée du Top 14.

Avec ce succès bonifié grâce à 7 essais inscrits, le LOU compte provisoirement 2 points d'avance (40 contre 38) sur l'UBB, en déplacement à Pau dimanche. Les Girondins repasseront devant en cas de succès dans le Béarn.

Réduits deux fois à 14 contre 15 - cartons jaunes infligés à Kilian Geraci et Rudi Wulf -, les Lyonnais ont été accrochés une période avant de prendre le large. Le jeune centre international Pierre-Louis Barassi a été l'un des moteurs du succès, à quelques jours de l'annonce de la liste du XV de France pour le prochain Tournoi des six nations.

L'Aviron de Yannick Bru encaisse son plus lourd revers de la saison et un 9e match sans victoire, Top 14 et Challenge européen confondus. Les Basques n'ont plus gagné depuis mi-octobre mais restent en milieu de tableau (8e provisoires) grâce à leur excellent début de saison (5 succès sur les 7 premières journées).