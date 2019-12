Troisième victoire de la saison pour Alexis Pinturault vainqueur du combiné de Bormio

Il a parfaitement rebondi. Blessé en début de semaine, Alexis Pinturault a remporté dimanche le combiné de Bormio (Italie) en devançant Aleksander Aamodt Kilde.

Très performant lors du Super-G le matin avec un 12e temps, le Français a sorti un slalom parfait dans l’après-midi sur la piste italienne pour devancer l’Autriche, spécialiste des épreuves de vitesse.

«Je suis vraiment heureux, a confié le skieur de Courchevel qui décroche la 26e victoire de sa carrière, ce qui en fait le skieur en activité le plus souvent victorieux en Coupe du monde. C’était une journée difficile. Ici à Bormio, il y a un plat vraiment long. Je me suis dit que je n’avais pas d’autre choix que d’attaquer le plus possible et de voir ce que ça donnait.»

Avec ce succès, Alexis Pinturault se hisse sur le podium derrière l’Italien Dominik Paris (2e) et à seulement 73 points du leader, Aleksander Aamodt Kilde. Il s'agit du 9e combiné remporté par «Pintu» et de sa troisième victoire de la saison après le slalom géant de Sölden et le slalom de Val d'Isère.