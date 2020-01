Après son expédition compliquée dans l'Arctique, Mike Horn sera au départ du Dakar 2020

Après la glace, le désert. Un mois après son expédition dans l’océan Arctique où il a connu d’énormes difficultés, Mike Horn a annoncé jeudi qu’il prendra le départ du Dakar 2020.

L’explorateur de l’extrême fera équipe avec Cyril Desprès au volant d’un SSV Mini, une sorte de mix entre un buggy et un quad. «Il y a un mois, j’étais coincé dans la glace, et je me dirige maintenant vers Jeddah», a commenté Mike Horn qui va découvrir l’Arabie saoudite à partir de dimanche, grâce au Dakar.

Le Sud-africain, explorateur de l’extrême, qui s’est fait très peur lors de sa traversée de l’océan Arctique fin novembre-début décembre, fera équipe avec celui qui a remporté le Dakar à cinq reprises à moto.

«Nous allons nous amuser sur ce Dakar, a commenté le Français. L’OT3 est un véhicule tellement amusant à conduire. Je suis impatient de tirer le meilleur parti de ce prototype spécialement construit et de contribuer à son développement futur.» Le numéro 403 sera très suivi.

See you on the Dakar, Mike Horn @ExploreMikeHorn



"I was stuck in the ice for a month, and now I’m heading to Jeddah. For the first time, the Dakar Rally is in Saudi Arabia and I’m doing it with a very good friend of mine, @cyrildespres "#Dakar2020 pic.twitter.com/5S1hfvTjJx

