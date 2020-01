Tout savoir sur Sasha Zhoya, la nouvelle pépite de l'athlétisme français

Un nom à retenir. Sasha Zhoya est peut-être un des futurs grands de l'athlétisme mondial. Ce vendredi, il a officialisé sa décision : il courra désormais sous les couleurs de la France.

Agé de seulement 17 ans, il avait en effet l'embarras du choix. S'il est né et a grandi en Australie, son père est zimbabwéen et sa mère française. Cette dernière, dans Le Parisien, explique que la famille a fait un choix «pragmatique».

Le prodige du 110m haies et du saut à la perche a rendu son verdict https://t.co/8DCVF7aTqw — France tv sport (@francetvsport) January 3, 2020

«On a regardé les opportunités de pouvoir disputer le plus grand nombre de compétitions de haut niveau, confie-t-elle. Et c'est en Europe que ça se passe. Pour progresser, il faut affronter régulièrement les meilleurs. C'est ce qui a fait pencher la balance.» Quant à l'athlète, il confirme que «c’est avant tout un choix du cœur, mais c’est également un choix mûrement réfléchi».

EXCELLENT SUR LES HAIES ET À LA PERCHE

Pour l'instant, on ne sait pas dans quelle discipline Sasha Zhoya s'illustrera. Il est en effet excellent en 110 mètres haies et à la perche. Il a d'ailleurs réalisé les meilleures performances mondiales cadets (- de 18 ans) dans les deux disciplines, qui font partie des plus techniques, avec 12"87 (avec des haies plus basses que pour les seniors) et 5,56m. Pour donner une idée de son niveau stratosphérique, aux championnats de France cadets, l'été dernier, il avait terminé sa demi-finale du 110m avec… quinze mètres d'avance sur son dauphin. Il est également recordman de France du 100m, 200m et 60m haies dans cette catégorie.

Quoi qu'il en soit, c'est une sacrée bonne nouvelle, pour la fédération française, confrontée depuis quelques années à des résultats décevants et la fin de carrière de certaines stars, tel Renaud Lavillenie, qui a pu donner quelques conseils avisés à la jeune pousse, il y a quelques mois.

La perspective des JO 2024 à Paris aurait également fait peser la balance en faveur de la France. Il n'aura que 22 ans à peine, à ce moment-là. Un âge idéal pour briller à domicile. En attendant, d'autres échéances l'attendent, comme les prochains championnats du monde juniors, organisés du 7 au 12 juillet à Nairobi, au Kenya.