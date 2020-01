Coupe de France : l'OM a eu chaud mais s'en sort aux tirs au but contre Trelissac

Marseille a eu très peur. Vainqueur aux tirs au but de Trélissac (1-1, 4-2 t.a.b), l'OM s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France et s'évite une humiliation.

Les supporters olympiens ont tous pensé revivre un cauchemar comme celui vécu un an plus tôt contre Andrézieux (défaite 2-0). Surtout lorsqu'après une petite minute de jeu, Yohann Pelé manquait complètement son dégagement qui rebondissait sur Abdoulaye Diaby. Le ballon finissait sa course dans le but.

Mais heureusement, les hommes d’André Villas-Boas sont rapidement parvenus à égaliser grâce à leur capitaine Dimitri Payet (20e).

