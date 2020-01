Dakar 2020 : les images impressionnantes du buggy en feu du Français Romain Dumas

Sa troisième participation au Dakar a tourné court. Romain Dumas a été contraint à l’abandon, ce dimanche, après seulement 65 kilomètres de spéciale, trahi par son buggy.

Quelques minutes après s’être élancé de Djeddah (Arabie saoudite), le double vainqueur des 24 heures du Mans (2010, 2016) a été victime d’un incendie à l’intérieur de son véhicule pour une raison encore inexpliquée. «Tout se passait bien et puis un feu s’est déclenché dans la voiture. Je ne sais pas ce qui s’est passé, on a juste eu le temps de nous arrêter et de sauter hors de la voiture. Mais il était trop tard pour arrêter le feu», a-t-il confié désolé de devoir renoncer aussi rapidement.

Dumas a assisté de loin à la victoire surprise de Vaidotas Zala. A l’arrivée à Al Wajh, le Lituanien a devancé les principaux favoris pour devenir du même coup le premier leader de la catégorie auto. Douzième de l’édition péruvienne l’année dernière, Zala a bouclé les 319 km de spéciale sur les rives de la mer rouge devant le Français Stéphane Peterhansel (Mini), repoussé à plus de deux minutes alors que l’Espagnol Carlos Sainz complète le podium près de trois minutes de retard.

Ce lundi, Vaidotas Zala et les autres pilotes poursuivront leur route vers Neom, un projet pharaonique de ville futuriste, pour une étape de 401 kilomètres, dont 367 de secteur sélectif. Grande nouveauté pour cette deuxième étape : le roadbook sera distribué aux pilotes le matin-même et non plus la veille au soir.

"We just had time to stop and jump out of the car."#Dakar2020 is already over for @RomainDumas as his car caught fire 65km into the special





