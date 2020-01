Reims-Strasbourg, Lyon-Brest, Lille-Amiens, PSG-Saint-Etienne, quarts de finale de la Coupe de la Ligue : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue se tiennent ce mardi 7 et mercredi 8 janvier avec en affiche le PSG qui affronte Saint-Etienne au Parc des Princes. Les rencontres sont à suivre en direct et en intégralité sur Canal+ Sport et France 3.

Mardi 7 janvier

21h : Reims-Strasbourg sur Canal+ Sport

Mercredi 8 janvier

18h45 : Lyon-Brest sur Canal+ Sport



21h05 : Lille-Amiens sur Canal+ Sport



21h05 : PSG-Saint-Etienne sur Canal+ Sport et France 3