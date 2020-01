Une compagnie va offrir 50.000 billets d’avion pour découvrir le Japon pendant les JO

Envie de découvrir le Japon ? A l’occasion des prochains Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août), la compagnie aérienne Japan Airlines va offrir pas moins de 50.000 billets aller-retour pour des vols intérieurs, a rapporté Foxnews.

Le but de cette opération, qui doit commencer à la fin du mois de février et disponible uniquement pour les visiteurs au Japon entre le 1er juin et le 31 octobre, est de profiter des JO pour promouvoir auprès des touristes étrangers certaines régions moins visitées du pays du Soleil Levant alors que près de 10 millions de visiteurs supplémentaires sont attendus durant l’événement qui se tiendra essentiellement à Tokyo.

Les vols concernés auront lieu entre le 1er juillet et le 30 septembre et partiront de Tokyo ou d’Osaka avec quatre destinations possibles. Pour bénéficier de l’un des précieux sésames, il faut remplir un formulaire sur le site de la compagnie avant de recevoir, dans les trois jours suivant le dépôt de la candidature qui peut comporter jusqu’à quatre personnes, le lieu de la destination mystère.

Parmi les conditions particulières, il ne faut pas être un résident japonais, posséder un passeport non japonais ou encore être membre de la «JAL Milage Bank» non enregistré au Japon. Il faudra faire vite car les premiers inscrits seront les premiers servis.