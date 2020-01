Wendie Renard lance un appel pour retrouver son trophée oublié dans le train

L’arrière centrale des Bleues, Wendie Renard, a annoncé vendredi sur Twitter avoir oublié un sac dans le train qui effectuait le voyage entre Paris et Lyon.

A l’intérieur de sa valise cabine, la joueuse de 29 ans avait rangé ses «trophées (France Football et The Best)», a-t-elle précisé sur Twitter.

«Je me suis rendue compte de cet oubli une fois arrivée chez moi, a précisé l’internationale française. Je suis donc repartie en direction de la gare Perrache (terminus). Le bureau d’accueil m’a remis la valise, mais dedans il n’y avait plus le trophée The Best…»

La défenseure née en Martinique a donc lancé un appel pour retrouver son bien : «Je compte sur le personnel de la SNCF de Perrache pour m’aider à retrouver le trophée», a-t-elle conclu.