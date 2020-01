Arsenal, Manchester United, Chelsea… l'Ajax Amsterdam ouvre la porte à un départ de sa pépite Hakim Ziyech, mais partira-t-il ?

Ce mercato sera-t-il le bon ? Reconnu et suivi par plusieurs clubs européens ces dernières années, Hakim Ziyech, la pépite de l’Ajax Amsterdam, n’a pas encore trouvé son point de chute. Le mercato hivernal pourrait être le bon.

S’il a été retenu l’été dernier suite à la saignée que le club néerlandais a connu, avec les départs de Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Matthijs de Ligt (Juventus Turin) entre autres, l’international marocain devrait à son tour quitter le navire amstellodamois cette année.

Il a en effet vu Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax Amsterdam, ouvrir la porte à un départ fin décembre. «J’ai souvent pensé qu’il avait atteint son plafond, mais à chaque saison, il se surpasse. Je lui dis parfois : ‘tu peux devenir monsieur Ajax. Pourquoi voudrais-tu partir ?’. Mais si on est honnête, Hakim a 27 ans, il est à son meilleur niveau. S’il peut faire le pas en avant qu’il a en tête, alors nous pourrions accepter», avait détaillé l’ancien joueur du Barça et d’Arsenal.

Arsenal le veut…

Et Hakim Ziyech pourrait d’ailleurs imiter Overmars et rejoindre les Gunners dès cet hiver. C’est en tout cas le souhait de Mikel Arteta qui aimerait bien dynamiser son attaque avec l’arrivée du fantasque marocain, auteur de 6 buts et 12 passes décisives en 17 rencontres du championnat des Pays-Bas. Le club londonien serait d’ailleurs prêt à payer la clause libératoire du joueur formé à Heerenveen, passée de 30 à 50 millions d'euros l'été dernier lors de la prolongation de son contrat jusqu'en 2022.

Manchester United et Chelsea seraient aussi sur les rangs. Si les Red Devils sont très tentants, le fait qu’ils ne jouent plus les premiers rôles, ni la Ligue des champions pourraient jouer en leur défaveur. En revanche, les Blues seraient une piste intéressante pour le Marocain. Reste à savoir si Frank Lampard, un temps intéressé, l’est toujours ou s’il jeterait son dévolu sur un autre milieu offensif. A moins qu'un autre club, comme Tottenham, avec José Mourinho, ne se montre beaucoup plus attrayant.

Une chose est sûre, Hakim Ziyech est un joueur que beaucoup de clubs européens rêvent de s'arracher. Son profil, très technique, rapide et décisif, plaît énormément. Sans oublier qu'il n'hésite pas à faire l'effort de revenir défendre, ce qui est rare chez certains joueurs offensifs de nos jours. A son âge, c'est en tout cas le moment de montrer à un plus haut niveau, toute l'étendue de son talent.