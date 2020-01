Coupe de la Ligue : Dans son marathon, le PSG va devoir jouer les équilibristes

Le PSG poursuit son marathon. Trois jours après sa qualification en 32e de finale de la Coupe de France, le club de la capitale enchaîne, ce mercredi, avec la réception de Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

Le 2e rendez-vous d’un calendrier de potentiellement 13 rencontres jusqu’au 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février), si les hommes de Thomas Tuchel ne se font pas sortir prématurément des deux coupes nationales. Pour arriver à cette échéance européenne dans les meilleures conditions et éviter une nouvelle déconvenue, l’entraîneur allemand va devoir jouer les équilibristes avec son effectif pour avoir un maximum de fraîcheur le jour J et ne pas remplir une infirmerie qui a déjà vu passer beaucoup de monde depuis le début de la saison. D’autant que c’est à cette même période que Neymar s’était à nouveau blessé au cinquième métatarse l’année dernière, plombant la 2e partie de la saison parisienne.

Et Tuchel n’a pas envie de connaître la même mésaventure. «On doit éviter les blessures, on doit bien gérer ça. C’est une phase dangereuse, mais on est très attentif. On échange avec les médecins au quotidien, on fait tout notre possible, on doit aussi avoir un peu de chance. Les joueurs doivent être aussi très professionnels dans la vie quotidienne», a-t-il insisté ce mardi.

Après avoir procédé à une large revue d’effectif contre Linas-Montlhéry, il devrait donc effectuer un turnover lors de la venue des Stéphanois. «On essaie de gérer les minutes. Ce n’est pas facile. On doit aussi avoir la possibilité de réagir chaque jour, de savoir comment les joueurs se sentent, s’ils sont frais ou fatigués. (…) Contre Saint-Etienne, on va changer beaucoup et après, on décidera à chaque rencontre», a confié Tuchel.

Si Sergio Rico sera une nouvelle fois titulaire dans la cage parisienne, Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi, laissés au repos face au club essonnien et auteurs des quatre buts du PSG il y a moins d’un mois en championnat (0-4), pourraient toutefois faire leur rentrée et retrouver une place de titulaire, tout comme Angel Di Maria. Au grand dam d’Edinson Cavani qui risque d’être cantonné au banc malgré son doublé dimanche. Mais au regard du programme à venir, lui et les habituels remplaçants devraient avoir quelques occasions de se mettre en évidence.