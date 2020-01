TQO : les volleyeurs tricolores à quitte ou double contre les Pays-Bas

Pas le choix. Si elle veut encore avoir une chance de disputer les Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain, l'équipe de France de volley-ball doit battre les Pays-Bas mercredi lors du Tournoi de qualification olympique.

Battue dans le tie-break par la Bulgarie (3-2) lundi, la formation de Laurent Tillie, qui s'était initialement imposée face à la Serbie, se qualifiera pour les demi-finales de la compétition si elle s'impose contre les Néerlandais, opposés aux Bulgares mardi après-midi, à Berlin. Les coéquipiers d'Earvin Ngapeth auront besoin d'un succès en perdant au maximum un set pour accéder au dernier carré.

«On est vivants grâce aux deux sets qu’on a arrachés, c’était vraiment très très important, s’était réjoui le sélectionneur. On a un match pour continuer à rêver aux Jeux, et on a presque 48h pour bien se reposer et bien recharger les batteries.» D'autant que la rencontre contre les Bulgares, seulement 24h après la bataille contre les Serbes, a été très éprouvante pour les organismes.

Pour rappel, ce TQO, organisé dans la capitale allemande, délivre le dernier ticket européen pour les JO 2020. La concurrence y est très forte pour les Bleus, champions d’Europe 2015. Si dans leur poule, ils ont hérité de la Serbie et de la Bulgarie, l’autre groupe est composé de l’Allemagne et de la Slovénie. «On est entrés dans la compétition en se disant qu’on n'avait rien à perdre, on n’a pas de pression à se mettre», a rappelé Jean Patry, meilleur marqueur tricolores contre les Bulgares. Qui rêve tout de même d’offrir à la France une deuxième qualification aux Jeux après Rio en 2016.