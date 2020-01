Brewenn Cariou : «Il reste beaucoup d’engouement autour du poker»

Il est le Monsieur Poker de PMU. Présent au Club Montmartre, pour l’étape finale de la saison 3 du FPO (France Poker Open), Brewenn Cariou se réjouit de l’affluence du festival et du regain d’intérêt autour du poker, qui a encore de beaux jours devant lui grâce notamment à la réouverture des cercles de jeux à Paris.

L’année ne pouvait pas mieux commencer pour les amateurs de poker avec ce FPO dans la capitale…

C’est effectivement un beau début d’année. Et les joueurs étaient au rendez-vous malgré le contexte actuel avec les grèves des transports. Le tournoi d’ouverture (FPO 300) a réuni pas moins de 737 joueurs avec plus de 30 000 euros de gains pour le vainqueur. Pour le Main Event, qui vient de commencer, on a garanti 500 000 euros de dotation et on espère dépasser la barre symbolique des 1 000 entrées. Pour l’instant, tous les voyants sont au vert pour terminer cette saison 3 du FPO by PMU à Paris et on s’en félicite.

Comment avez-vous accueilli cette affluence ?

On s’en réjouit forcément. C’est une forme d’aboutissement trois ans après le lancement de ce circuit FPO. Mais il faut dire aussi qu’on bénéficie du contexte avec la réouverture des cercles de jeux à Paris. Depuis le mois de septembre, il y a un retour de l’offre de poker, notamment de tournois, dans la capitale, avec un vrai regain d’activité. Cela démontre qu’il y avait un besoin de la part des joueurs de retrouver des événements. Cela donne envie de continuer.

Cet engouement confirme une sorte de regain d’intérêt pour le poker en France ?

Cela fait déjà deux-trois ans qu’on le constate. Il y a eu cette euphorie et folie entre 2008 et 2012 avant une période plus creuse. Mais cela s’est reconstruit et le poker est loin d’être mort. Il reste beaucoup de passion et d’engouement autour du poker, avec notamment des tournois peut-être plus accessibles qu’à l’époque. TexaPoker, avec qui on travaille, a aussi œuvré pour aider à garder des événements poker dans toute la France. Ils ont su montrer qu’il y avait toujours un public. Il fallait juste adapter l’offre et être un peu plus proche de ce public.

Justement, est-ce une priorité pour vous de rendre le poker plus accessible ?

C’est l’un de nos principaux crédos. Il y a un public et la place pour de beaux événements en France. Et on veut que nos clients puissent jouer que ce soit à Paris, mais aussi sur tout le territoire, en offrant de beaux événements adaptés et accessibles à tous. Et c’est aussi ce qui permettra au poker de perdurer. On a besoin que le poker soit populaire pour qu’il puisse continuer à vivre.

Et en quoi la réouverture des cercles de jeux à Paris était importante ?

La région parisienne reste le plus grand bassin de population en France. Et cette population mérite de jouer dans un cadre défini. Depuis la réouverture, il y a pas mal d’événements qui ont été organisés et qui ont su trouver leur public. C’est la preuve que ce public a besoin de cette offre à proximité. En province, certains casinos permettaient de jouer au poker alors que la région parisienne était sevrée. C’était tout simplement légitime d’avoir ces lieux pour permettre aux joueurs de poker d’assouvir leur passion dans un cadre moderne et sécurisé. Et ces lieux, qui ont été refaits ou créés pour certains, valorisent et donnent une image un peu plus moderne, ouverte et qualitative du poker qu’à une certaine époque.

Quel sera le programme pour PMU Poker en 2020 ?

On a débordé un peu sur l’année 2020 avec la fin de la saison 3 du FPO et on va redémarrer dès mi-février avec la première étape de la saison 4 à Aix-en-Provence (12-16 février). On va enchaîner ensuite avec des étapes traditionnelles comme La Grande-Motte, Gujan-Mestras, Divonne-les-Bains et la fin de la saison une nouvelle fois à Paris. Sur PMU Poker, il y aura de nombreuses qualifications en ligne pour des événements comme Las Vegas, qui reste l’un des temps forts de l’année, ou pour d’autres destinations en France et ailleurs dans le monde. On essaie de proposer une offre qui soit adaptée à tous les types de joueurs. Cela va des tournois gratuits, comme le Hip’Poker Tour, aux événements les plus prestigieux avec les Championnats du monde à Vegas.