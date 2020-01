Après avoir encaissé 6 buts contre le PSG, le gardien de Saint-Etienne reçoit un message touchant de ses enfants

Il a vécu une soirée cauchemardesque. Habituel doublure de Stéphane Ruffier, Jessy Moulin était titulaire, mercredi soir, avec Saint-Etienne pour affronter le PSG en quarts de finale de la Coupe de la Ligue et a encaissé pas moins de six buts, dont un inscrit contre son camp. Mais le gardien a pu compter sur le soutien de ses proches à son retour à la maison.

Rentré tard dans la nuit, Moulin a pu trouver du réconfort à travers un joli message laissé par ses enfants qu’il a pris en photo et partagé sur son compte Instagram.

«Tu es le meilleur des papas. On t’aime fort. Tu as fais de ton mieux. C’est pas tout le monde qui serait allé dans les cages. Tu as été le meilleur à nos yeux», ont-ils écrit avec plusieurs cœurs.

Une marque d’affection qui n’a pas laissé insensible le gardien visiblement touché. «Sale soirée !! Heureusement, ceux que j’aime sont là pour moi...», a-t-il posté. De quoi évacuer un peu plus facilement la douloureuse élimination.