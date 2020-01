Grâce aux tweets d'alerte de l'AS Rome, six enfants disparus ont été retrouvés depuis l'été dernier

C'est la meilleure annonce de transfert imaginé. Et elle fonctionne. Depuis la diffusion d’annonces de la disparition couplées à celles de transferts du club de l'AS Rome sur Twitter, six enfants ont pu être retrouvés sains et saufs.

Le club romain a en effet lancé depuis quelques mois une communication très originale, lancée en partenariat avec l’agence ICMEC (Centre international pour les enfants disparus et exploités).

A chaque présentation d’une nouvelle recrue, l'AS Rome accole la photo du joueur et des annonces de recherche d’enfants disparus. Le but étant de surfer sur la vaste communauté du club (le club dispose de sept comptes Twitter avec une portée collective de 2,5 millions d’abonnés) et la puissance des réseaux sociaux pour aider les associations et les familles.

Et cela a donc fonctionné avec ces deux enfants retrouvés. «Nous espérons que davantage d’enfants seront également retrouvés, a déclaré la directrice de l’ICMEC. Notre partenariat avec la Roma est très important et nous discutons déjà des moyens de protéger les enfants vulnérables à l’avenir.» Une initiative qui a permis de retrouver un sixième enfant, un adolescent de 16 ans originaire d’Essex, dont la photo avait été diffusée avec l’annonce du transfert de Mert Cetin.

Today’s news about a sixth young person from the #ASRoma missing children campaign being found safe and well provides new hope for the families of the other children we featured but who are still missing. We pray that they too will be reunited with their loved ones pic.twitter.com/22P2kyKkSw

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 8, 2020