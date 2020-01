Vainqueur de l'Atlético, le Real Madrid remporte sa 11e Supercoupe d'Espagne, Zinédine Zidane son 10e titre

Le Real renoue avec les titres. Jusqu’au bout de la nuit. Au terme de la séance de tirs au but, le Real Madrid a remporté son premier titre de l’année en s’imposant face à l’Atlético en finale de la nouvelle édition de la Supercoupe d’Espagne, dimanche à Jeddah (Arabie Saoudite).

Et les hommes de Zinédine Zidane peuvent remercier leur gardien Thibaut Courtois. Si le Belge, très critiqué en début de saison, a stoppé le tir au but de Thomas Partey dans la séance cruciale, il s’est montré aussi essentiel tout au long de la rencontre.

Les Madrilènes pourront aussi remercier le jeune Federico Valverde, élu homme du match, qui s’est véritablement sacrifié pour son équipe. A la 115e minute, alors qu’Alvaro Morata filait seul au but, le jeune milieu uruguayen a commis un tacle par derrière sur l’attaquant espagnol. Évidemment, il a été exclu.

Tout simplement «Zidanesque»

Pour rappel, les Merengues étaient privés des stars Karim Benzema, Gareth Bale et Eden Hazard, convalescents. Mais au final, ils sont parvenus à s’offrir un nouveau titre, le premier depuis le retour de Zinédine Zidane en mars 2019. Les derniers titres du Real Madrid remontaient d’ailleurs à 2018 lors du premier passage du Français sur le banc.

L’ancien meneur de l’équipe de France prolonge son impressionnante série de 9 finales remportées, et en est à 10 titres gagnés comme coach au Real (champion d’Espagne en 2017, Supercoupe en 2017 et 2020, Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018, Supercoupe de l’UEFA en 2016 et 2017, et Coupe du monde des clubs en 2016 et 2017). Tout simplement «Zidanesque».