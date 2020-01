Monaco-PSG, Nîmes-Rennes, Amiens… la Ligue 1 se met à jour

On va y voir plus clair. Trois rencontres en retard des 12e, 15e et 16e journées de Ligue 1 ont été programmées mercredi entre la 20e journée du championnat et les 16es de finale de la Coupe de France.

19h : Nîmes (19e) –Rennes (3e)

Une rencontre très importante pour les deux formations. Pour les Nîmois, tout d’abord. Avant-dernier avec 15 points, les Crocodiles, qui viennent de battre Reims (2-0), peuvent mettre Toulouse, la lanterne rouge, à six points et ainsi se rapprocher de la place de barragiste, voire du maintien. Pour les Rennais aussi, les trois points seront importants. Battu par l’OM (0-1), Rennes, en cas de victoire, aurait quatre points d’avance sur Nantes, quatrième, et réduirait son retard sur Marseille, deuxième.

19h : Amiens (16e) – Reims (10e)

Amiens n’a plus gagné en championnat depuis le 2 novembre (1-0 contre Brest). Les Amiénois peuvent faire une belle opération en battant Reims. En cas de défaite en revanche, couplée à une victoire de Nîmes dans le même temps à Rennes, Amiens se retrouveront en position délicate.

21h : Monaco (14e) – PSG (1er)

Trois jours après le match nul spectaculaire au Parc des Princes (3-3), les deux équipes se retrouvent à Louis II. Thomas Tuchel va devoir faire des changements en défense pour son déplacement à Monaco qui peut redonner aux Parisiens huit points d’avance en tête du classement. Un match qui aura des airs de rattrapage pour les Parisiens qui seront privés de Marquinhos, Juan Bernat et Thomas Meunier. Dimanche soir, le PSG a été bousculé et a pris l’eau défensivement. Devant, seul Neymar a été au niveau chez les «4 Fantastiques» (Neymar-Mbappé-Di Maria-Icardi).