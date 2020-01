Pour l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel, les matchs à 21h fatiguent les joueurs et sont anti-familles

Le foot se joue trop tard. En conférence de presse mardi, Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, a critiqué la multiplication des rencontres à 21h. Pour le physique de ses joueurs mais surtout pour les supporters.

Neymar et compagnie doivent en effet enchaîner les matchs à cette horaire ces dernières semaines et même pratiquement jusqu’aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pas évident à suivre pour le physique des joueurs parisiens. «C’est difficile, ces jours-ci on joue beaucoup à l’extérieur, on rentre tard, on dort mal la nuit, a ainsi expliqué le technicien allemand. L’adaptation est difficile. Les joueurs sont morts, ils ne dorment pas assez. Dormir bien, c’est la meilleure chose pour récupérer. On doit le faire quatre fois de suite en deux semaines. C’est un rythme difficile.»

Mais ce n’est pas la seule chose qui gêne Thomas Tuchel. Les matchs du PSG, souvent programmés à 21h, empêchent les familles et les très jeunes supporters de pouvoir regarder la rencontre. «Les supporters ne peuvent pas trop regarder le match car il est trop tard, a indiqué l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, futur adversaire de Paris en C1. Surtout pour les enfants qui sont dans l’école de mes filles, c’est dommage. C’est un sport pour les enfants, les familles. On joue le dimanche et le mercredi à 21h, je suis sérieux, c’est dommage pour les enfants.»

Le championnat de France de Ligue 1 est l'un des championnats où les rencontres se déroulent tard. Si en Espagne, certains matchs sont programmés à 22h, il est très rare d'avoir des rencontres aussi tardives en Angleterre et en Allemagne le week-end. En semaine oui, mais pas le week-end.