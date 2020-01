Bis repetita pour Martin Fourcade à Ruhpolding ?

Martin Fourcade a fait les 460 kilomètres qui séparent Oberhof de Ruhpolding, théâtre de la 5e étape de la Coupe du monde de biathlon, avec le dossard jaune de leader précieusement rangé dans ses bagages. Le biathlète l’a brillamment récupéré dans le centre de l’Allemagne, le week-end dernier, profitant de l’absence de Johannes Boe.

Et à la frontière germano-autrichienne, le quintuple champion olympique va tenter, à partir de ce jeudi, de récidiver pour creuser l’écart sur son rival norvégien, qui fera encore l’impasse pour rester auprès de sa femme qui a donné naissance, ce mardi, à leur premier enfant. Pour le plus grand plaisir de Fourcade.

Car sans Boe, tout parait plus facile pour le Catalan. Comme en témoigne ses deux victoires avec autorité sur le sprint et la mass start d’Oberhof, où il est apparu beaucoup plus libéré aussi bien sur les skis que derrière sa carabine pour s’imposer en patron comme à ses plus belles heures et revenir au sommet. «J’arrive mieux à caler ma course sur mes propres repères et non pas sur quelqu’un d’autre», a-t-il concédé.

De quoi lui permettre de retrouver une confiance perdue après une saison dernière compliquée qui l’a vu chuter de son trône. Mais aussi de lui ouvrir de nouvelles perspectives avec dans sa mire un huitième gros globe de cristal. «Johannes Boe reste le favori», a toutefois rétorqué Fourcade, qui a pris le temps de se raser la barbe.

Mais peut-être plus pour longtemps. Surtout s’il se montre aussi dominateur sur le nouveau sprint puis la poursuite au programme à Ruhpolding, où il sera en quête de la 80e victoire de sa carrière, et que l’absence de Boe se prolonge à Poklujka (Slovénie) la semaine prochaine.