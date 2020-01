Grand Prix d'Amérique 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Grand Prix d'Amérique 2020 aura lieu dimanche 26 janvier à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le départ sera donné à 16h. La course sera diffusée sur M6, Paris Première et Equidia.

Le monde du trot retient son souffle. Diffusé dans 36 pays, le championnat du monde des trotteurs met aux prises, chaque année le dernier dimanche du mois de janvier, les 18 meilleurs chevaux et juments du moment devant 40.000 spectateurs. A la clef, 900.000 euros promis à l'entourage du vainqueur.

Et dans cette filière sélective qu'est le trot attelé, la France a pris l'habitude de jouer les premiers rôles que cela soit à travers ses champions (Ourasi, Belino II, Roquépine pour ne citer qu'eux), ses étalons (Ready Cash), ses entraîneurs (Jean-René Gougeon, Henri Levesque...) ou ses drivers de renom (Jean-René Gougeon, Franck Nivard, Jean-Michel Bazire...).

Cette année ne devrait pas échapper à la règle et les champions français susceptibles de succéder à la sublime Belina Josselyn sont nombreux. A commencer par elle-même, puisqu'elle a prouvé, dans la dernière course qualificative pour le Grand Prix d'Amérique, son grand retour en forme. Son compagnon d'écurie, Davidson du Pont, actuellement en pleine bourre, et le prodige Face Time Bourbon devraient aussi jouer les premiers rôles.

Derrière eux, on retrouve des noms bien connus des parieurs : Délia du Pommereux, confiée à Franck Nivard, Looking Superb, le Suédois Propulsion, le champion Bold Eagle, ou encore Excellent, représentant de la famille Abrivard.