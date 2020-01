Le Freeride World Tour annonce un "prize money" égal entre hommes et femmes

C'est un grand pas en avant. Le Freeride World Tour, compétition annuelle de ski et snowboard freeride disputée sur cinq étapes, a annoncé mercredi que les prize money seraient identiques pour les hommes et les femmes.

Alors que le départ de la première étape du FWT20 aura lieu prochainement à Hakuba, au Japon (18-25 Janvier), les meilleurs freeriders de la planète courront pour la première fois pour un prize money égal. La ligue sportive marque ainsi sa volonté de modernité et affirme sa détermination pour continuer d’inspirer de nouvelles générations.

«C’est un grand pas en avant pour la place de la femme dans l’industrie du ski et du snowboard freeride, Nicolas Hale-Woods, patron du Freeride World Tour. C’est tout simplement la seule et bonne décision à prendre pour le FWT. Nos athlètes féminines ont prouvé leur engagement dans le sport avec une progression immense ces dernières années, devenant ainsi des modèles pour de nombreux de fans autour du monde.»

