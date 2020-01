Les prix exorbitants des places pour le match NBA à Paris

Quand on aime, on ne compte pas. Il vous faudra être sacrément amoureux de la NBA si vous souhaitez vous procurer les dernières places pour assister au match entre Milwaukee et Charlotte, vendredi 24 janvier (21h) à l’AccorHotels Arena à Paris.

Il reste une centaine de tickets en vente sur le site officiel de la salle. Le premier prix est à 315 euros pour une place au fond et plutôt éloignée du parquet. Pour être au bord du terrain et pouvoir admirer de plus près le meilleur joueur (MVP) de la saison dernière, le Grec Giannis Antetokounmpo, il faudra débourser 1.040 euros.

Les mordus de basket US peuvent également tenter leur chance sur les sites d’enchères. Sur eBay, les vendeurs proposent en grande partie des packs contenants minimum deux places. Certains ont décidé de faire une ristourne de 40 euros pour leur ticket valorisé à 1.040 euros. D’autres proposent trois places pour 630 euros ou encore deux places pour 2.200 euros.

Les prix sont généralement éloignés de la valeur de base. En octobre dernier, la NBA avait mis en vente les premiers tickets. Des centaines de milliers de fans s'étaient alors jetés sur le site avec une interminable file d’attente. Les prix oscillaient alors de 65 à 650 euros.