Qui va remporter le Grand Prix d'Amérique 2020 ?

Plus que jamais cette année, le Grand Prix d'Amérique apparaît comme une course indéchiffrable qui risque de causer bien des maux de tête aux parieurs. Avec son casting XXL et des candidats au titre à la pelle, le championnat du monde des trotteurs ressemble à une gigantesque équation à plusieurs inconnues.

LES 3 FAVORIS

BELINA JOSSELYN

A 9 ans, la «ballerine» de Jean-Michel Bazire a encore de l'énergie à revendre. Après une série de revers, la tenante du titre a rassuré ses supporters en enlevant le Grand Prix de Belgique -dernière épreuve qualificative au Grand Prix d'Amérique-, grâce à une attaque décisive placée dans la ligne droite finale. La principale question reste désormais à savoir si JMB sera derrière son sulky le jour J ou si le patron du trot français privilégiera Davison du Pont, l'un de ses autres protégés très en vue.

DAVIDSON DU PONT

Il est incontestablement dans la forme de sa vie. Bien qu'entièrement ferré, Davidson du Pont a réalisé 300 derniers mètres de feu dans le Grand Prix de Belgique et fait forte impressionce jour-là. 4e du Grand Prix d'Amérique l'an passé, il a depuis pris du muscle et atteint la maturité nécessaire pour décrocher le gros lot cette année. Ce produit de Pacha du Pont pourrait être au coeur d'un jeu de chaises musicales, son driver habituel Franck Ouvrie étant suspectible de céder sa place à Jean-Michel Bazire. Attention à lui !

FACE TIME BOURBON

Leader de sa catégorie d'âge, le successeur espéré à Bold Eagle possède des qualités intrinsèques incontestables. Depuis le début de sa carrière en 2017, le représentant de Sébastien Guarato aligne avec insolence les victoires. En 21 courses disputées, il en a remporté... 18! Modèle de régularité, ce produit de Ready Cash a pour lui un avantage de poids : il sera mené par le génie suédois Björn Goop, lauréat du championnat du monde des trotteurs en 2018 avec Readly Express.

ILS PEUVENT SURPRENDRE

DELIA DU POMMEREUX

Malade le jour du départ de l'édition 2019 du Grand Prix d'Amérique, la jument de Sylvain Roger s'était mise à la faute dès le départ. Décision avait été alors prise de la mettre au repos et de tirer un trait sur son meeting d'hiver. Désormais confiée à l'excellentissime Franck Nivard, cette fille de Niky s'est adjugée le Grand Prix du Bourbonnais - course qualificative- pour la deuxième année consécutive. Comme un certain Ready Cash.

LOOKING SUPERB

Qualifié grâce à sa 3e place obtenue dans le Grand Prix de Bretagne, le troisième représentant de l'écurie Bazire a laissé deux bonnes impressions dans les Prix de Bourgogne et de Belgique. Muni de ses quatre fers et préservé, il avait pris, lors de son ultime rendez-vous préparatoire, une honnête 6e place. Associé à David Thomain, Looking Superb, surnommé «le crocodile» par son entourage, peut être la vraie surprise de cette édition 2020.

PROPULSION

1er du prix d'Eté suite à la faute de Cleangame aux abords du poteau, le champion suédois n'a plus été revu sur un hippodrome français depuis. Redoutable sur piste plate, il a déjà montré que la montée de Vincennes ne l'impressionnait guère et collectionne les accessits dans le Grand Prix d'Amérique (4e en 2017, 3e en 2018, 5e en 2019). Orjan Kihlstrom le connaît sur le bout des doigts et ambitionne, 6 ans après son sacre avec Maharajah, de signer un nouveau succès dans l'épreuve.

BOLD EAGLE

Double vainqueur en 2016 et 2017, celui qu'on ne présente plus n'échappe pas aux effets du temps. Désormais plus à l'aise sur courte distance, le champion de l'écurie Pilarski ne s'est plus imposé sur 2.700 mètres à Vincennes depuis trois ans. Il demeure que la carrière de Bold Eagle force le respect et que son nom restera associé pour toujours à l'histoire du Grand Prix d'Amérique. Son driver Eric Raffin aura l'occasion de lui faire dépasser le plafond des 5 millions d'euros de gains.

EXCELLENT

Voilà un cheval qui porte à merveille son nom. Régulier au haut niveau, il a impressionné en survolant le Prix Ténor de Baune - encore une course qualificative - disputée sur la distance du Grand Prix d'Amérique. Le driver attitré de Looking Superb, Alexandre Abrivard, a fait son choix et opté pour Excellent, entraîné par son père Laurent-Claude, pour le Grand Prix d'Amérique. Un an après la victoire de Bilibili dans le Prix du Cornulier, c'est tout une famille qui se met à rêver.

ET POURQUOI PAS ?

ENINO DU POMMEREUX

Frère de Délia du Pommereux, le lauréat du Critérium des 4 ans en 2018 préfère courir caché. Mais il a aussi prouvé, le 17 août lors du Prix Jockey, qu'il était capable de prendre ses responsabilités et de faire le train tête et corde. Blessé et mis à l'arrêt après le Critérium des 5 ans, Enino du Pommereux est revenu plus affuté que jamais. Fragile des pieds, il devrait néanmoins être déferré le jour du Grand Prix d'Amérique. Pour tenter le tout pour le tout.

BILLIE DE MONTFORT

Comme les plus grands vins de garde, l'ancienne leader de la génération des 2 ans se bonifie avec l'âge. Longtemps habituée aux 2e et 3e place, la jument de Sébastien Guarato a enlevé avec brio le dernier Grand Prix de Bourgogne. Plus à l'aise sur 2100 m, elle peut néanmoins, à la faveur d'un parcours favorable, venir jouer les trublions. Pari amusant.

BAHIA QUESNOT

Entraînée par Junior Guelpa depuis la fin de l'année 2018, la fille de Scipion du Goutier a depuis changé de dimension. 2e surprise du Grand Prix de Belgique en 2019, elle s'est distinguée en septembre dernier en terminant 2e (devant Bold Eagle) du Prix d'Ete. Récemment tombée malade, Bahia Quesnot, désormais soignée, a montré de belles dispositions dans le Grand Prix de Bourgogne (2e).