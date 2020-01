Combien va toucher Conor McGregor pour son retour ?

Un retour très lucratif. Un peu plus de quinze mois après son dernier combat, Conor McGregor va remettre les pieds dans un octogone pour affronter, ce samedi, à Las Vegas, l’Américain Donald Cerrone. Et empocher au passage un joli chèque.

L’Irlandais a parfaitement géré son retour aux affaires puisqu’il devrait toucher près de 4,5 millions d’euros, à en croire plusieurs médias spécialisés. Une somme qui ne tient pas compte du pourcentage sur la diffusion à la demande qui devrait lui permettre d’engranger plusieurs dizaine de millions d’euros supplémentaires.

«The Notorious» touchera ainsi plus que lors de son dernier combat contre Khabib Nurmagomedov, qui lui avait rapporté 2,5 millions d’euros, alors que la ceinture des poids légers était en jeu. Et si ce montant est plus que conséquent, il est très loin des 85 millions d’euros perçus lors de son combat de boxe, en août 2017, face à Floyd Mayweather.