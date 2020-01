Le combat d'UFC Conor McGregor - Donald «Cowboy» Cerrone : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est son grand retour. Conor McGregor revient dans l’octogone et affrontera Donalde Cerrone dans la nuit de samedi 18 à dimanche 19 janvier. Un combat d’UFC à suivre en direct sur RMC Sport 4 dès 4h.

C’est l’évènement tant attendu de ce début d’année, Conor McGregor revient dans l’octogone un peu plus d’un an après sa défaite historique contre Khabib Nurmagomedov. En octobre 2018, ce combat du siècle avait vu le Russe infliger un incroyable revers à l’Irlandais, qui dominait la discipline. Ce qui l’avait d’ailleurs poussé à prendre sa retraite.

Quinze mois après, il remonte donc dans la cage à l’occasion de l’UFC 246 qui se déroule à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Et «The Notorious» affronte Donald Cerrone chez les poids welters. Une catégorie dans laquelle il n’a combattu qu’à deux reprises auparavant pour une bilan d’une victoire et une défaite contre Nate Diaz.

«Je suis certainement plus mature, plus expérimenté, a confié McGregor en conférence de presse. Je suis certainement plus concentré et un peu plus vigilant. Je me suis très bien préparé.» Son adversaire compte 36 victoire pour treize défaites.