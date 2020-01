NBA : victoire et record pour le Français Sekou Doumbouya

Une impressionnante performance pour le plus jeune joueur de la ligue. A Boston, troisième de la conférence est, le Français Sekou Doumbouya a grandement contribué à la victoire de Detroit (103-116).

«C’est le Prince, vous verrez, dans cinq ans environ, il portera Detroit sur son dos», s’est emballé l’expérimenté ailier-fort des Pistons, Markieff Morris, après la rencontre. Il faut dire que le rookie tricolore a sorti une prestation de haut niveau pour venir à bout de la franchise du Massachussetts, certes privée de Jayson Tatum mais avec ses autres stars.

A career-high 24 points for the 19 year old.





Here's @sekou_doums' night. pic.twitter.com/pIqUqJdFQp

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 16, 2020