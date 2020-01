Quels sont les chevaux qualifiés pour le Grand Prix d'Amérique 2020 ?

A l'issue des 6 épreuves quaificatives, on connaît désormais le nom de 12 des trotteurs qui prendront le départ du Grand Prix d'Amérique opposant les meilleurs trotteurs au monde sur la cendrée de l'hippodrome de Paris-Vincennes.

Puis, les trotteurs les plus riches n'ayant pas brillé dans les courses qualificatives ou n'y ayant pas pris part, complètent le peloton d'engagés pour le porter à 18 partants. On pense notamment aux prodiges suédois Propulsion et Ringostarr Treb, à Uza Josselyn ou encore Carat Williams.

TOUS Les chevaux qualifiés pour le Prix d'Amérique 2020

Grand Prix de Bretagne (17/11/19)

Davidson du Pont, vainqueur drivé par Franck Ouvrie

Davidson du Pont

Chica de Joudes

Looking Superb

Grand Prix du Bourbonnais (8/12/19)

Délia du Pommereux, lauréate drivée par Franck Nivard et qualifiée pour le prochain Grand Prix d'Amérique

Delia du Pommereux

Bold Eagle

Billie de Montfort

Critérium continental (22/12/19)

#Arrivée #R1Vincennes



Face Time Bourbon profite de la faute de Campo Bahia pour remporter le Critérium Continental Groupe 1





Ce fils de Ready Cash et Vita Bourbon est officiellement qualifié pour le Grand Prix d'Amérique 2020

Face Time Bourbon

Prix Ténor de Baune (22/12/19)

Victoire d'Excellent dans le Prix Ténor de Baune

Excellent

Grand Prix de Bourgogne (29/12/19)

Billie de Montfort, lauréate drivée par Gabriele Gelormini

Billie de Montfort, Bahia Quesnot, Vivid Wise As

Grand Prix de Belgique (12/01/20)

Grand Prix de Belgique : Belina Josselyn s'impose et rassure à 2 semaines du Grand Prix d'Amérique



Enino du Pommereux



Davidson du Pont (F. Ouvrie)





Arrivée du Quinté : 15-7-10-11-8

Belina Josselyn, Enino du Pommereux