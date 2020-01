Novak Djokovic, incendies et pollution, NextGen, Serena Williams… les enjeux de l'Open d'Australie 2020

Après les craintes, place au jeu. Un temps menacé suite aux incendies qui font rage dans le pays, l’Open d’Australie a finalement bien lieu. Entre Novak Djokovic, qui défendra sa couronne, et la nouvelle génération conquérante en passant par Serena Williams et le tableau féminin, les enjeux sont nombreux.

Novak Djokovic en terrain conquis

Il faut dire que le Serbe, n°2 mondial, est comme un poisson dans l’eau à Melbourne. Avec 7 titres dans le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, Novak Djokovic y est le recordman de titres. Et il compte bien poursuivre sa moisson dans son tournoi préféré. «Nole» a d’ailleurs envoyé quelques messages à ses adversaires en ce début d’année en remportant l’ATP Cup avec la Serbie avec un bilan monstrueux : six simples disputés et six victoires. Sans oublier, une éclatante victoire sur Rafael Nadal. «Ce furent deux semaines phénoménales et une excellente préparation pour l’Open d'Australie», s’est-il réjouit.

Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas… la NextGen au rendez-vous ?

Et si ses adversaires initiaux seront évidemment Roger Federer et Rafael Nadal, qui se retrouvent dans sa partie de tableau, il faudra surtout surveiller la nouvelle génération emmenée par Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Après une fin de saison 2019 très prometteuse (6 finales consécutives pour le Russe, le Masters pour le Grec), les deux leaders de la «NextGen» seront très attendus en 2020. Medvedev, n°4 mondial, a été le mieux loti lors du tirage au sort puisqu’il se retrouve dans la partie de tableau la moins compliquée. Alors que Tsitsipas devra réaliser des exploits (Djokovic, Federer, Nadal).

Serena Williams, le 24e Grand Chelem, c’est pour maintenant ?

Aurons-nous une nouvelle championne ? Ces derniers temps, le tableau féminin n’arrive pas à trouver de véritable patronne. Serena Williams, titrée à Auckland pour la première fois depuis sa maternité, peut l’envisager mais tiendra-t-elle la distance ? Si elle y parvient, l’Américaine de 38 ans pourra aller chercher son 24e Grand Chelem, record historique (détenu par Margaret Court), tant attendu. «C’est vraiment satisfaisant de gagner une finale, avait-elle confié. C’était vraiment important pour moi. Je veux m’appuyer dessus. C’est juste une étape vers mon prochain objectif.» Ses principales adversaires seront Naomi Osaka, Petra Kvitova et Ashleigh Barty.

Les conditions de jeu, l’autre interrogation

Évidemment, le gros point d’interrogation concerne les conditions qu’auront les joueurs et joueuses lors de la quinzaine. Si Craig Tiley, directeur du tournoi, a indiqué que «la mauvaise qualité de l’air n’est pas une menace», la semaine dernière, lors des qualifications ont posé de sérieux problèmes et font craindre le pire. Certains ont du abandonner, comme Dalila Jakupovic, victime d’une forte toux. Certains experts en météorologie et qualité de l’air sont sur place, au Melbourne Park, pour suivre et observer les conditions. Les organisateurs comptent également sur les 3 courts couverts et les 8 indoor au cas où la situation venait à se dégrader.