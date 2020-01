Qui est Rayan Cherki, le grand espoir du football français ?

Né à Lyon le 17 août 2003, l'attaquant français Rayan Cherki, pur produit de la formation lyonnaise, qui a signé son premier contrat professionnel avec l'OL jusqu'en 2022, affole les compteurs et incarne le futur du football tricolore.

A seulement 16 ans et 2 jours, il a fait sa première apparition en Ligue 1, le 19 octobre, contre Dijon. Ce jour-là, Rudi Garcia le choisissait pour remplacer Maxwel Cornet à la 83e minute. Puis, le 10 novembre, Cherki goûtait à l'ambiance survoltée du Vélodrome lors de la défaite de son club (2-1) infligée par des Marseillais emmenés ce jour-là par un grand Dimitri Payet.

Rayan Cherki Vs Marseille pic.twitter.com/QBwDumb2ht — BNS Comps (@BnsComps) November 11, 2019

Le jeune homme, qui a fait ses classes à l'AS Saint-Priest, est plutôt du genre précoce et bien décidé à laisser son empreinte dans l'histoire de son sport. En septembre 2018, lors de la victoire des jeunes Lyonnais à Manchester City (1-4), Cherki était d'ailleurs devenu, à 15 ans et 33 jours, le plus jeune buteur de la Youth League, l'antichambre de la Ligue des Champions réservée aux joueurs de moins de 19 ans.

#MCOL Le résumé de la victoire lyonnaise à Manchester City en @UEFAYouthLeague avec des buts signés Devarrewaere, Pintor, Cherki et Augarreau https://t.co/bdtwefyPb2 — Olympique Lyonnais (@OL) 20 septembre 2018

«C’est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Il travaille déjà avec le groupe de National 2 depuis le début de la saison, ce qui est assez rare pour un joueur de 15 ans. Il est mature, il a de grosses qualités techniques. Il me rappelle Hatem Ben Arfa», avait à l'époque confié Bruno Genesio, l'ancien entraineur des Gones, à Téléfoot.

Un hat-trick en cinq minutes

Surclassé en catégorie U19, son âge l'autorise néanmoins à continuer à jouer avec les U17 nationaux. En novembre 2018, il signait ainsi dans cette catégorie d'âge un hat-trick en cinq minutes contre Auxerre.

L'année 2019 avait démarré sur les chapeaux de roue pour lui. Début janvier, il s'était signalé en Coupe Gambardella par quelques gestes de grande classe lors de la victoire des Lyonnais contre Brétigny. Sa large palette technique lui avait permis de signer deux passes décisives.

Le match de Rayan Cherki (2003 - France - OL) en Gambardella contre Bretigny c'est juste de la folie furieuse. Même le public de Brétigny est en trance et s'ambiance avec lui !!! — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) 12 janvier 2019

Tfou j’graille sa j’rend la licence direct supplément bagarre pic.twitter.com/axFlsZqyTG — Melki Epaye (@Melki_epaye) 13 janvier 2019

Quelques jours plus tard, il réalisait un nouveau coup de génie contre Metz, avec un coup-franc direct excentré des plus bluffants. Le 20 février 2019, Cherki se montrait une nouvelle fois très convaincant en Youth League, participant avec brio au succès obtenu par les siens sur le terrain du Sigma Olomouc (0-2).

les plus grands clubs lui faisaient les yeux doux

Manchester United, la Juventus Turin, l'AC Milan, le Bayern Munich, l'Ajax Amsterdam ou encore le FC Barcelone avaient manifesté leur intérêt pour la pépite lyonnaise à l'aise des deux pieds. Des approches qui n'ont pas abouti pour le plus grand bonheur du président Jean-Michel Aulas puisque que Rayan Cherki a décidé, au mois de juillet, de signer son premier contrat professionnel à Lyon jusqu'en 2022. Pour le plus grand bonheur des fans de Ligue 1.