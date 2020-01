UFC : Floyd Mayweather prêt à affronter Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor en 2020 ?

Le retour de Conor McGregor lui a donné des idées. Floyd Mayweather aurait des envies de comebacks et serait prêt à affronter en 2020 les combattants d’UFC Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor.

C’est en tout cas ce que laissent penser ses deux posts Instagram quelques minutes après la victoire de l’Irlandais contre Donald Cerrone lors de l’UFC 246 à Las Vegas, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le boxeur américain, qui reste sur une victoire en match exhibition, le 31 décembre 2018, contre Tenshin Nasukawa, un champion de kickboxing japonais (qui a duré deux minutes), semble prêt à revenir sur le ring.

Si pour le moment, aucune officialisation n’a encore été confirmée, Floyd Mayweather souhaiterait que les deux combats aient lieu en 2020. L’an dernier, il était d’ailleurs question d’un affrontement avec Khabib Nurmagomedov en Arabie Saoudite, mais les négociations n’avaient pas été jusqu’au bout.

Une revanche de 2017

«Floyd et moi avons discuté, a confié Dana White, le patron de l’UFC. On va faire quelque chose avec Mayweather. Il y a tant de choses sur le feu mais Floyd fait partie de nos projets et nous faisons partie des siens pour cette année. On va bien finir par faire quelque chose.»

Deux ans et demi (août 2017) après son combat historique (qui n’a pas tenu ses promesses) face à Conor McGregor, «Money» pourrait donc le retrouver prochainement après avoir affronté le Russe.

En attendant que les pourparlers se poursuivent, Khabib défendra sa ceinture de champion de l’UFC le 18 avril prochain face à Tony Ferguson, pour un combat qui s’annonce d’ores et déjà croustillant. L’année 2020 commence plutôt bien en UFC.