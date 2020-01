Vidéo : en 40 secondes, Conor McGregor réussit un incroyable retour face à Donald Cerrone

Quel retour. Il n’a fallu que 40 secondes à Conor McGregor, ancien retraité des octogones, pour envoyer au tapis Donald Cerrone, dans la nuit de samedi à dimanche, lors de l’UFC 246 à Las Vegas.

L’Irlandais, qui effectuait son retour à la compétition quinze mois après sa défaite retentissante contre Khabib Nurmagomedov, a réussi son pari. «Je me sens tellement bien, je suis indemne. J’ai travaillé dur pour revenir de là où j'étais», a déclaré Conor McGregor après cette 22e victoire en 26 combats, la première chez les welters pour celui qui fut champion UFC chez les plumes et les légers.

Très agressif et précis, il a placé des coups parfaits à son adversaire qui n’a rien pu faire. «Il m’a complètement détruit», a avoué l’Américain, très marqué au visage, qui disputait à 36 ans son 50e combat (36 victoires, 14 défaites).

Il faut dire que «The Notorious» revient de très loin. Les trois dernières années ont été celles d’échecs et de frasques successifs, entre la défaite en boxe anglaise face à l’intouchable Floyd Mayweather et celle subie en octogone face à Nurmagomedov, dont il avait insulté la femme et raillé la foi musulmane. Il a dû aussi rendre des comptes à la justice américaine après deux agressions et il reste visé par deux enquêtes pour agression sexuelle en Irlande, selon le New York Times. Est-ce un nouveau Conor McGregor ?