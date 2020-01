Coupe de France : Monaco passe aux Verts

Logique respectée lors du dernier seizième de finale de la Coupe de France : Monaco n'a fait qu'une bouchée (3-1) du petit Saint-Pryvé/Saint-Hilaire (4e division), lundi soir à Orléans, pour affronter Saint-Etienne au prochain tour.

Avec cette victoire facile, les Monégasques s'offrent un huitième de finale de gala, avec la réception des Saint-Etienne, fin janvier.

Face à la capitale de la cerise, les joueurs de Ligue 1 n'ont pas fait dans le détail. Ultra dominateurs, ils ont plié le match après une grosse demi-heure de jeu, ne laissant aucune chance à leurs adversaires.

Roberto Moreno avait en effet fait le choix d'aligner un onze de départ sérieux. Dans le Loiret, l'entraîneur espagnol avait privilégié ses stars en attaque avec Golovin et Ben Yedder, notamment.

S'il avait en revanche opté pour un milieu plus hybride, laissant Bakayoko, Fabregas sur le banc, et Adrien Silva en tribune, cela ne s'est pas vu. L'ASM a pu continuer tranquillement son redressement, brillant face à des banlieusards orléanais qui avaient éliminé Toulouse au tour précédent (1-0).

Devant un Stade de la Source plein (7.300 spectateurs environ), habituelle enceinte de l'US Orléans (Ligue 2), Baldé Keita et Ben Yedder ont fait souffrir le martyre aux pensionnaires de Nationale 2.

Dominés, les amateurs ont vite lâché dans le froid glacial. Sur une tête de Jovetic bien repoussée par le gardien Chatelin, Baldé s'est précipité pour ouvrir le score, mettant la Principauté au chaud dès la douzième minute.

Avant la demi-heure de jeu, l'international sénégalais a doublé la mise, tranquille à la réception d'un centre en retrait de Ben Yedder (28e).

Le meilleur buteur de Ligue 1, imprécis jusque-là, n'a pas joué les seconds rôles longtemps. Il a définitivement faut basculer le match du côté de la Méditerranée en trompant Chatelin de près (38e).

Les joueurs de Saint-Pryvé/Saint-Hilaire se sont tout de même fait plaisir en fin de match, face à des Monégasques plus vraiment là en seconde période. Antoine, déjà buteur contre Toulouse, a réduit le score (82e) pour le plus grand plaisir d'un stade tout acquis à la cause locale.

Le programme des 8es de finale (28 et 29 janvier) :

Epinal (N2) - Lille (L1)

Belfort (N2) - Montpellier (L1)

Nice (L1) - Lyon (L1)

Pau (N) - Paris SG (L1)

Angers (L1) - Rennes (L1)

Monaco (L1) - Saint-Etienne (L1)

Marseille (L1) - Strasbourg (L1)

Limonest (N3) - Dijon (L1)