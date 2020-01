Un frère et une soeur au départ du Prix d'Amérique 2020

Pour la troisième fois depuis cent ans, un frère et une soeur seront au départ du Prix d'Amérique 2020. Délia du Pommereux et Enino du Pommereux défendront les couleurs noir et rouge de l'écurie de Noël Lolic.

Ces deux cracks ont tous les deux pour mère, Noune du Pommereux, poulinière d'exception après pourtant une carrière en course plutôt modeste (173.310 euros de gains, 2 victoires à Vincennes). La belle histoire risque fort de se poursuivre puisque son dernier produit, Gimy du Pommereux, réalise actuellement un incroyable meeting d'hiver (deux victoires dans des groupes 3).

En 1978 et 1979, Fakir du Vivier, propriété d'Alain Delon, et Hadol du Vivier, produits de Ua Uka, avaient déjà participé ensemble au Prix d'Amérique. L'histoire se répétait en 1983 avec les présences dans le championnat du monde des trotteurs de La Bourrasque et Mon Tourbillon, produits de Tornade IV.