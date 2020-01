Vidéo : Tabassée, ruinée, à la rue… la déchéance d'une ancienne star de la NBA

Une terrible descente aux enfers. Des vidéos relayés sur les réseaux sociaux ont montré Delonte West, ancien joueur NBA et coéquipier de LeBron James à Cleveland, errant en sang dans une rue de la banlieue de Washington.

Sur les images, West apparait assis sur un trottoir torse nu avec les mains qui semblent être menottées dans le dos en train de proférer des insultes à la police venue l’arrêter. Totalement méconnaissable et complétement dépravé, il a pu être identifié grâce aux tatouages présents sur son corps.

Dans une autre vidéo, encore plus choquante, Delonte West est tabassé sur une voie rapide par un homme qui lui a asséné de multiples coups de poing et de pied avant de le laisser complétement sonné le long de la route. Ce passage à tabac a eu lieu à l’endroit où il a été arrêté.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6

— Measha (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020