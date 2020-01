Après 8 mois d’absence et sa terrible blessure, Christopher Froome bientôt de retour sur les routes

La fin d’une longue absence. Grièvement blessé, juste avant le Tour de France, en juin dernier, Chris Froome va renouer avec la compétition à l’UAE Tour, programmé du 23 au 29 février dans les Émirats.

«Je suis vraiment ravi de reprendre la course à l’UAE Tour. Je viens de terminer un bon bloc d’entraînement aux Canaries et j’ai hâte de passer à la prochaine étape de ma récupération et de retrouver toute ma force», a confié le Britannique, qui s'est fixé le Tour de France en juillet prochain comme objectif.

Quadruple lauréat de la Grande Boucle, Froome n’a plus couru depuis sa chute survenue lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné le 12 juin dernier. Souffrant de multiples fractures, il avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales avant de réapparaître sur un vélo lors d’une exhibition au Japon à l'automne.

Avec la présence de Christopher, qui n’a pas manqué de réjouir les organisateurs de l’UAE Tour, le plateau s’annonce particulièrement relevé avec notamment l’Espagnol Alejandro Valverde, champion du monde 2018, le Slovène Tadej Pogacar, troisième de la dernière Vuelta, ou encore l’Australien Rohan Dennis, champion du monde en titre du contre-la-montre.