Le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le vainqueur retrouvera Lyon en finale le 4 avril prochain. La rencontre est à suivre en direct sur CNews.fr

9' : BUT POUR LE PSG. Sur un corner frappé par Neymar, Marquinhos s'élève plus que haut tout le monde et smashe victorieusement le ballon de la tête. 0-1 pour Paris.

0' : c'est parti au stade Auguste-Delaune entre Reims et le PSG