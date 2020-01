Coupe de la Ligue : le PSG s'impose facilement à Reims (0-3) et rejoint Lyon en finale

La dernière finale de l’histoire de la Coupe de la Ligue - il s’agit de la dernière édition - opposera donc le PSG à l’Olympique lyonnais le 4 avril prochain.

Revivre le direct :

90'+3 : C'est terminé. Le PSG s'impose facilement à Reims (0-3) et rejoint Lyon en finale de la Coupe de la Ligue.

77' : BUT POUR LE PSG. Sur un corner frappé par Neymar, Paredes reprend de volée hors de la surface. Sa frappe est détournée par Rajkovic mais le jeune Kouassi traîne dans la surface et pousse le ballon dans les buts. 0-3 pour Paris.

73' : CARTON ROUGE POUR MUNETSI (Reims) après un tacle dangereux sur Maroc Verratti.

46' : c'est reparti à Auguste-Delaune entre Reims et Paris.

45' : mi-temps à Reims. Le PSG mène très logiquement 2-0.

31' : BUT POUR LE PSG. Sur un coup franc de Neymar, Romao, malheureux, touche le ballon de la tête et trompe son gardien. 0-2 pour Paris.

9' : BUT POUR LE PSG. Sur un corner frappé par Neymar, Marquinhos s'élève plus que haut tout le monde et smashe victorieusement le ballon de la tête. 0-1 pour Paris.

0' : c'est parti au stade Auguste-Delaune entre Reims et le PSG