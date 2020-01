Francis Didier, président de la Fédération française : «Grâce aux JO, le karaté va prendre une plus grande envergure»

Une année historique pour le karaté. Pour la première fois, la discipline sera présente aux JO de Tokyo, ce qui lui offrira une «formidable» exposition, à en croire le président de la fédération française, Francis Didier. Et à moins de 200 jours de ce grand rendez-vous, l’Open de Paris, à partir de demain et jusqu’à dimanche, servira à lancer cette belle saison.

Quels sont les enjeux de l’Open de Paris ?

L’événement lance la saison de karaté. Et c’est la première des sept étapes du circuit Premier League, qui passera ensuite par Dubaï, Rabat, Shanghai, Tokyo, Moscou et Madrid. La compétition est d’autant plus importante qu’elle permet d’inscrire des points pour se qualifier pour les JO de Tokyo l’été prochain.

C’est aussi une occasion de promouvoir le karaté en France…

Cela fait partie de nos objectifs. Mais on a la chance d’avoir Coubertin plein chaque année. Et on se pose justement la question d’organiser l’événement à Bercy dans le futur, comme pour le TQO en mai prochain. Cet engouement prouve l’intérêt autour du karaté en France.

Est-ce une bonne répétition pour Tokyo ?

C’est une bonne occasion de se jauger, mais aussi de se faire voir à l’international. On a cœur de briller à l’Open de Paris pour bien lancer cette saison.

Avez-vous déjà fixé un objectif pour ces JO ?

C’est encore un peu tôt. On y verra plus clair après le TQO. Si on pouvait avoir au moins cinq athlètes qualifiés, garçons et filles confondus, ce serait déjà bien. Car la qualification est très sélective. Et c’est plus difficile de se qualifier que d’avoir des médailles à Tokyo.

Que représente la présence du karaté aux JO ?

Les Jeux Olympiques sont toujours un formidable éclairage pour tous les sports. Grâce à la présence à Tokyo, le karaté va prendre une plus grande envergure. Et le Japon, c’est quand même le pays maître.

En revanche, la discipline n’a pas été retenue pour les JO 2024 à Paris…

Je regrette que Tony Estanguet n’ait proposé au CIO que quatre sports additionnels. Cela ne lui coûtait rien d’en proposer cinq ou six et de laisser le CIO choisir. Je pense qu’il a fait une erreur politique. Mais s’il le souhaite, il peut toujours proposer un 5e sport. Donc ce n’est pas terminé.

Vous gardez donc espoir de voir le karaté présent en 2024 ?

On espère que Tony Estanguet va réviser sa position. Cela ne lui coûte rien. Même si c’est refusé par le CIO, au moins il aura fait un effort politique. Qui ne tente rien n’a rien. Surtout que le karaté français serait un pourvoyeur de médailles. Il ne faut pas oublier qu’on est la deuxième nation mondiale.