Retrouvailles au sommet entre Martin Fourcade et Johannes Boe à Pokljuka

Toutes les bonnes choses ont une fin… Après avoir profité de l’absence de Johannes Boe pour remporter les quatre dernières courses individuelles et s’emparer du dossard jaune de leader, Martin Fourcade va voir revenir son rival norvégien, ce jeudi, à Pokljuka (Slovénie) pour la 6e étape de la Coupe du monde de biathlon.

Le doute planait sur la date de retour du cadet des frères Boe, qui avait mis sa saison entre parenthèses pour rester auprès de sa femme enceinte. Et ce mardi, une semaine après la naissance de son petit garçon, il a mis fin au suspense sur son compte Instagram. De quoi promettre une bataille des plus intenses entre le Catalan, revigoré par son grand chelem depuis le début de l’année, et le tenant du titre, vainqueur de cinq des sept premières courses de la saison, dans la quête du gros globe de cristal.

Dans cette lutte, l’état de fraîcheur pourrait faire la différence. «Il aura eu la chance de pouvoir se reposer un peu. Et il va revenir avec ce surplus d’énergie d’avoir été papa», avait confié, avant de quitter Ruhpolding, Martin Fourcade, qui ne s’est pas économisé ces dernières semaines.

Il s’attend également à voir Johannes Boe désireux de réaffirmer sa suprématie. «En Slovénie, Johannes sera un adversaire redoutable qui viendra me bousculer encore plus que ce que je l’ai été cette semaine», a-t-il confié. Il sait pertinemment qu’il devra frôler la perfection sur l’Individuel comme sur la mass start pour rester en haut de l’affiche. «Ce seront des courses de très haut-niveau, où il n’y aura pas droit à l’erreur», a-t-il insisté. Il pourra compter sur son incroyable forme derrière sa carabine, lui qui reste un 60/60 sur le pas de tir.

Mais malgré sa dynamique et son avance de 133 points sur Boe au général, où il devance ses compatriotes Quentin Fillon Maillet et Simon Desthieux, le quintuple champion olympique reste particulièrement méfiant et sait que rien n’est encore joué. «Johannes est le moins bien placé au général, mais il reste le plus dangereux. Je vais rester focalisé sur moi-même comme je l’ai fait pendant son absence…» Avec la même réussite ?