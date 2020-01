WRC : Sébastien Ogier rêve du grand huit à Monte-Carlo et d'un 7e titre mondial avant la retraite

Finir en beauté. Sébastien Ogier va tenter d’accrocher le record de huit victoires, dont sept consécutives, au Rallye Monte-Carlo de jeudi à dimanche, afin d’entamer du bon pied sa collaboration avec Toyota en WRC. Et sa dernière saison.

A 36 ans, le Français devrait en effet prendre sa retraite à l’issue de cette saison. Et il aura à coeur de montrer qu’il est en mesure de reprendre la couronne mondiale à l’Estonien Ott Tänak, lui-même passé de Toyota à Hyundai.

«Chaque voiture a des caractéristiques différentes et il faut quelques kilomètres pour s’y habituer, mais jusqu’à présent, cela s’est bien passé pendant les essais, a expliqué le septuple champion du monde. On veut se battre pour un 7e titre cette année et je pense qu'on a de bonnes chances avec cette voiture.»

Attention à Ott Tänak

Une nouvelle victoire au Monte-Carlo permettrait à Sébastien Ogier aussi d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve légendaire avec un 5e constructeur différent (1 avec Peugeot en 2009 en Intercontinental Rallye Challenge, 3 avec Volkswagen, 2 avec M-Sport Ford et 1 avec Citroën en WRC depuis 2014).

Mais il aura sur sa route Tänak, qui étrennera sa couronne mondiale et aura à coeur de montrer qu’il peut faire aussi bien chez Hyundai que chez Toyota. Il avait terminé 3e l’an dernier derrière Thierry Neuville, qui est son coéquipier cette année. Le Belge a terminé les quatre dernières saisons sur la 2e marche du podium final et voudra marquer son territoire face à Tänak.

Les deux équipiers de Hyundai devront aussi compter avec Sébastien Loeb, sept fois vainqueur du «Monte» entre 2003 et 2013 et qui effectue à 45 ans une de ses «piges» annuelles pour l’équipe sud-coréenne. Tout juste rentré du Dakar (alors en Amérique du sud), le nonuple champion du monde français avait accroché une 4e place l’an dernier.